ها نحن نبدأ عقداً من الكساد الاقتصادي العالمي…شكرا لحروب ترمب التجارية التي لاتنتهي

2019/08/12 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتفظ بقطعة من 1 يوان على لوحة مفاتيح الكمبيوتر الخاصة بي.إنها تذكرني بما يهم في الحياة، مثلما هو الأمر بالنسبة لمن

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