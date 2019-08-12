حقائق حول تنامي اليمينية السياسية في الدول المتقدمة

2019/08/12 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدفع بعض المحللين، خطأً أو عن سوء نية، بأن صعود النبرة القومية، والتيار اليميني في الدول المتقدمة، يعود في الأساس إلى ارتفاع

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