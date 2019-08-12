بايرن ميونخ يستفسر من برشلونة عن سعر كوتينيو

2019/08/12 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

يعيش لاعب برشلونة الاسباني لكرة القدم، البرازيلي فيليب كوتينيو، أياماً غامضة في ظل عدم تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بايرن ميونخ الألماني يسعى لضم كوتينيو، كما يرغب أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نفسه، لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه نيمار خلال الصيف الجاري.

وأضافت أن بايرن ميونخ سأل برشلونة عن كوتينيو، مشيرا إلى أن الفريق البافاري أراد أن يعرف بالتفصيل الشروط التي يطلبها البارسا من أجل السماح برحيل اللاعب هذا الصيف.

وأضافت أن النادي البافاري استفسر عن الراتب الذي يحصل عليه اللاعب في برشلونة.

ويعيش كوتينيو أياما صعبة داخل البلوغرانا، خاصة في ظل وجود تخمة من النجوم في الخط الأمامي بجانب اقتراب التعاقد مع نيمار، الأمر الذي ينذر بقلة مشاركاته وظهوره ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب فالفيردي في الموسم المقبل.

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