2019/08/12 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الإثنين، تساقط زخات مطر في 3 مدن عراقية قبل نهاية الأسبوع....

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