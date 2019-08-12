شرطة ديالى تعلن نجاح خطتها بحماية المقابر

2019/08/12 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن نجاح خطة حماية 17 مقبرة داخل المحافظة، مشيرة إلى أن أكثر من 50 الف شخص زاروا تلك المقابر.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطية في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خطة حماية 17 مقبرة منتشرة في اغلب مدن ديالى في اول ايام عيد الاضحى المبارك نجحت […]

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