لماذا قدمت «النهضة» لأول مرة في تاريخها مرشحاً للرئاسة التونسية؟

2019/08/12 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت القيادة الموسعة لحركة النهضة التونسية شركاءها في الحكومة والمعارضة، عندما أعلنت ترشيح عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان بالنيابة والنائب الأول لرئيس

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