حدود تحرك أذرع ايران

2019/08/12 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنفجر الحرب بين إيران وأميركا على رغم التوتر الشديد بينهما.ولم يتسبب إسقاط الـ “درون” الأميركية في رد عسكري منع ترامب

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