بالصور .. الزهيري يهنئ مقاتلي الحشد الشعبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك

2019/08/12 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … هنئ عضو مجلس النواب عن كتلة بدر حسين جاسم الزهيري، اليوم الاثنين , مقاتلي الحشد الشعبي من الفوج الثالث اللواء٢٤ قيادة عمليات قاطع المقدادية.وذكر بيان لمكتب الزهيري ,تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه, ان “النائب حسين جاسم الزهيري زار صباح اليوم الاثنين اللواء 24في الحشد الشعبي ورافقه خلال الزيارة الكادر المتقدم لمنظمة […]

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