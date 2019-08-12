2019/08/12 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم في حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام , وسط حشد كبير من المصليين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تقرير مصور” ‌لصلاة عيد الأضحى المبارك في حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) النعيم نيوز.

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