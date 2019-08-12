هزة أرضية تضرب قضائي سيد صادق وشهرزور في السليمانية

2019/08/12 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ضربت هزة ارضية، قضائي سيد صادق وشهرزور في محافظة السليمانية شمال العراق.





وذكرت وسائل اعلام في اقليم كردستان، ان “المراصد الزلزالية في الاقليم سجلت هزة ارضية حدثت في الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الاثنين في القضائين المذكورين”.

وأضافت، ان “الهزة بلغت قوتها (3.8) على مقياس رختر، وقد استشعر السكان قوتها في قضاء شهرزور والمناطق المحيطة به”.

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