بارزاني يطالب إيران وتركيا بالكف عن قصف اقليم كوردستان

2019/08/12 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاثنين ايران وتركيا بإيقاف القصف شبه المستمر الذي يستهدف مناطق في اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في كلمة له خلال زيارته منطقة "جومان" في محافظة اربيل انه "يتحتم ألّا تقصف إيران وتركيا اقليم كوردستان".

وطالب بارزاني ايضا الاحزاب المعارضة لأنظمة البلدين المتواجدة على ارض كوردستان الى مراعاة الاوضاع والكف عن الهجمات المسلحة التي تزعزع امن الاقليم.

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