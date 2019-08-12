مقتل واصابة 4 منتسبين في هجوم لداعش على نقطة للشرطة الاتحادية جنوب كركوك

2019/08/12 | 12:34

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بغداد اليوم-كركوك

قال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في داقوق، إدريس حاج عادل، الإثنين، 12 آب، 2019، أن تنظيم داعش ش...





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