أقوى طائرات روسيا الحربية

2019/08/12 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخباركشفت قائمة صادر من مجلة "ناشيونال إنترست"، اليوم الاثنين، عن أقوى خمسة طائرات حربية روسية قوية وخطيرة.

ووتصدرت القائمة الطائرة الحربية المعروفة بإسم "سو-27" المتعددة المهام في أعلى القائمة".



مشيرة الى ان "أسلحة سو-27 الممتازة تشمل على عدة صواريخ جو-جو، والتي أصبحت رد الاتحاد السوفيتي على الأمريكية إف-15 وإف-16.

ووشملت القائمة المستوى الثاني لطائرة "ميغ-29" التي تم تصديرها على نطاق واسع، وما زالت في خدمة عدد من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، والتي تم وصفها بحسب المجلة، "بالطائرة الأكثر قدرة على المناورة، والتي تفوقت على إف-16".



وفي الوقت نفسه "يمكن تجهيز المقاتلة المتعددة المهام بصواريخ أأ-8 للقتال من مسافة قريبة وأسلحة جو- أرض".

أما في المستوى الثالث والرابع فتأتي مقاتلات سو-35 وسو-57 (تي-50 باك دا)، والتي تمتاز سرعتها 2390 كم / ساعة ونصف قطر، التدمير 1600 كم أو أكثر".



بالإضافة إلى ذلك، تنتمي إلى الجيل 4 ++، وفي تصميمها يستخدم مواد امتصاص راديوية وهذا يعطي المقاتلة ميزة التخفي".

وتشير المجلة الى "تفوق مقاتلة الجيل الخامس الشبح سو-57 على الطائرات الأخرى من نواح كثيرة، كما تتميز بقدرتها على المناورة وتتفوق على إف-35، وإلى أحدث الأسلحة".

ومن الاسلحة الروسية الخطيرة التي تاتي ضمن قائمة أقوى الطائرات الروسية، هي "ألقاذفة تو-160 التي تم الإبلاغ عن استئناف إنتاجها مؤخرًا في روسيا الاتحادية".

ومن مميزاتها إنها سريعة بشكل لا يصدق بالنسبة لقاذفة استراتيجية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 2220 كم / ساعة.



أعلى بكثير من القاذفات الأمريكية، كما يمكنها الافتخار بمدى رحلتها وتبلغ 7300 كم، لافتة الى ان "تو- 160 قادرة على حمل الرؤوس النووية والتقليدية".انتهى/س

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