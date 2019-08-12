الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافة لداعش شمالي بابل

2019/08/12 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشف الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن نتائج عملية تفتيش قام بها في جرف النصر.

وذكر إعلام الحشد، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "تم تنفيذ عملية تفتيش ودهم وبإسناد من طيران الجيش وقوتين من اللوائين 47 و 46 بالحشد الشعبي، بمنطقة العويسات في جرف النصر شمالي محافظة بابل"، لافتاً الى إن "قوة 47 من اللواء دمرت مضافة لداعش".

وأكد انه القوات "عثرت على كميات من العتاد الثقيل، حديثة الصنع في ذات المنطقة".



مشيراً الى إن "عصابات داعش كانت تحاول استخدامه في جرف النصر مؤخراً".انتهى/س

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