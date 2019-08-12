2019/08/12 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aCxRuCDnBcM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبين سلام : بعد انتهاء العطلة التشريعية سيتم تقييم الأداء الحكومي فيما يخص الاتفاق مع أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريبين سلام : بعد انتهاء العطلة التشريعية سيتم تقييم الأداء الحكومي فيما يخص الاتفاق مع أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).