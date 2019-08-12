2019/08/12 | 12:43

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وفد الفيفا يصل الى البصرة

الاثنين

12

أب

2019 :

12:39 pm

14

وصل صباح اليوم الاثنين برفقة عضو اتحاد الكرة فالح موسى مبعوث

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلال السويلمين الى محافظة

البصرة.وكان في استقبال الوفد محافظ البصرة أسعد العيداني وقائد العمليات

والاتحاد الفرعي لكرة القدم ومدير الرياضة والشباب في المحافظة.

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