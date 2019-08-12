2019/08/12 | 12:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساري يلمح باستبعاد ديبالا من خططه
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساري يلمح باستبعاد ديبالا من خططه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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