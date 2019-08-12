أسماء غريب - (7) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/08/12 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب مفارقة عجيبة عندما نرى السَّلام والتّنوير يحلُّ في دولة غير دينيّة مثل اليابان، وهي في أوج تحضُّرها وسلامها مع ذاتها ومع الكون، ونرى حروباً مدمِّرة تقوم ركباً في دنيا الشَّرق، في أرضِ الأديان؟!*ملاحظة على قدرٍ عال من الأهمّيّة وهي تذكّرني بصورة لإنسان غريب حاول أن يخلقَهُ أهل اليابان منذ مئات السِّنين، وأعني به الرّجُلَ السّاموراي، أو الرّاهبَ المُحارِب، وقد كان اليابانيون يعوّلون كثير......

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