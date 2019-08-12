عدلي عبد القوي العبسي - سهيل المزيف ( عن تجربه الوحده اليمنيه الفاشله )

2019/08/12 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي سهيل المزيف عدلي عبد القوي العبسيتقول كلمات مقطع في الاوبريت االيمني لشهير (خيلت براقا لمع ) والذي تم انتاجه كعمل فني موسيقي غنائي كبير في العام 2000 بمناسبه الذكرى العاشره لتحقيق (الوحده اليمنيه ) سهيل يا نجم اليمن من سفح صعده الى شمسان الابي شع نوره وازاح ظلمه بعد ليل هنا اعطى مؤلف الكلمات رمزيه سهيل نجم اليمن والذي كان رمزا للحكمه اليمانيه ليشير بها الى سطوع......

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