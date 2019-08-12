وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/3

2019/08/12 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/3(ولادة في كهف مظلم)(1)آهٍ لو تَعْرِفُ مَا مَعنى أغانينا التي ننشِدُهالو تَعْرِفُ كَمْ قاسيتُ مَنْ وَحْشِ الضّيَاعِ الأبدي..آهٍ لو تَعْرِفُني..تَعْرِفُ مَا لونُ شَفاهي.....تَعْرِفُ إحْسَاسي الذي تَنْسَابُ فيه..كانَ هَذا العالمُ الأرْضيُّ والفَوْقيّ شيئاً وَاحِداً..وَأنَا..ذَاكَ الْفَقيرُ الْعاشِقُ الْمَعْشوقُ في كِبَرٍ يَت......

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