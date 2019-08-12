هزة أرضية في السليمانية

2019/08/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية-اين]ضربت هزة ارضية، صباح اليوم الاثنين، مناطق عدة جنوب شرق مدينة السليمانية في اقليم كردستان.

وذكر المرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم، انه سجل هزة ارضية جنوب شرق مدينة السليمانية، حدثت في الساعة 7:52 بالتوقيت المحلي صباح اليوم بلغت قوتها 3,8 درجات على مقياس ريختر، وقد استشعر السكان قوتها في قضاء شهرزور وفي المناطق المحيطة بمدينة حلبجة الواقعة جنوب شرق السليمانية.وأضاف ان مركز الهزة يقع على عمق 10 كم ويبعد 29 كم عن مدينة حلبجة.

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