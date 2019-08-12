بالصور.. اقامة صلاة العيد في قاطع مسؤولية اللواء 40 بالحشد الشعبي

2019/08/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقميت صلاة عيد الاضحى المبارك، الاثنين، في مسؤولية اللواء 40 بالحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى بإمامة الشيخ الشمري وحضور نائب قائد العمليات رائد الكروي.

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