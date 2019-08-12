بالصور.. اهالي سهل نينوى يهدون الحشد والقوات الأمنية الورود والحلوى بمناسبة العيد

2019/08/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اهالي سهل نينوى باهداء قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة المرابطين في سيطرة كوكجلي الورود والحلو ى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.وقال موفدنا، إن مجموعة من شباب واهالي سهل نينوى قاموا، صباح اليوم، باهداء الورود والحلوى الى منتسبي الحشد الشعبي والجيش والشرطة في سيطرة كوكجلي عرفانا وتقديرا بالجهود التي يبذلوها من أمن واستقرار سهل ...

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