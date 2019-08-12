2019/08/12 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامَ مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في دمشق, ندوة فكرية “بعنوان التوبة وأثرها في الفرد والمجتمع “يوم عرفة نموذجاً”.حيث حضرها عميد كلية السياحة في الجامعة الإسلامية اللبنانية الدكتور المحمد فريد عبد الله , عدد من رجال الدين الأكارم وشخصيات دينية وثقافية وإعلامية أكاديمية.و تضمنت الندوة مداخلات كثيرة من قبل الحاضرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي (دام ظله) في دمشق يقيم ندوة فكرية بعنوان “التوبة وأثرها في الفرد والمجتمع” +الصور النعيم نيوز.

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