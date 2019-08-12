استغاثة اهالي ديالى.. سيطرة تطلق النار على عجلة تحمل “خراف الاضاحي” وهذا ما حدث  

2019/08/12 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى:يس عراق شكا مواطنون، اليوم الاثنين، من قيام سيطرة مدخل ديالى بغداد من جهة المعامل، بملاحقة سيارة كبيرة تحمل الخراف واطلاق النار عليها وايقافها ومطالبة سائق السيارة بدفع مبلغ 3 الاف دينار عن كل خروف.وحصل “يس عراق” على “فيديو يتحدث احد المواطنين عن مطالبة ضابط السيطرة بمبلغ 3 الاف دينار عن كل خروف حتى […]

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