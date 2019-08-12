ابراج جاكلين عقيقي: يشهد هذا اليوم تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك العاطفية

2019/08/12 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اليكم توقعات خبيرة الفلك جاكلين عقيقي لهذا اليوم

الحملمهنياً: يُطلَب إليك هذا اليوم الانتباه الجيد إلى ما يحاك ضدك من مؤامرات بغية إبعادك عن مشروع تنافس فيه رؤوساً كبيرة.عاطفياً: يخف الوهج العاطفي بعض الشيء وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب.صحياً: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جداً.

الثورمهنياً: يدخل عطارد إلى برج الأسد، ما يعرقل المفاوضات ويجعلك غير قادر على إرضاء الجميع و تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك.لكن بالرغم من التناقضات سوف يدعمك ويساعدك القمر من برج الجدي الصديق.عاطفياً: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية.صحياً: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين.

الجوزاءمهنياً: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.عاطفياً: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلباً في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتماً.صحياً: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام.

السرطانمهنياً: تمر بيوم مرهق مهنياً ويتأثر طبعك ومزاجك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.عاطفياً: لا تكن هجومياً مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك.صحياً: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجاً ناجحاً.

الاسدمهنياً: الضياع وتشتت أفكارك يجعلانك في حال من الاضطراب، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.عاطفياً: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات معاً وتستعيدان الذكريات السعيدة.صحياً: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلباً على صحتك.

العذراءمهنياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية وتحت وطأة أي ظرف، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.صحياً: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.

الميزانمهنياً: بعودة عطارد إلى الأسد تطلق مشروعاً شخصياً أو مهنياً جديداً، تكبر الطموحات وربما تتوصل إلى تسوية تتعلق بأوضاع مالية.عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.صحياً: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك.

العقربمهنياً: تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.عاطفياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة أخيراً.صحياً: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جداً.

القوسمهنياً: الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.

الجديمهنياً: تطل على لقاء عملي مهم، إذ يشكل أورانوس طالعاً جيداً يخدم أوضاعك المهنية ويعني الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية.عاطفياً: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه.صحياً: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية.

الدلومهنياً: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ.عاطفياً: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مجبراً على بذل المزيد.صحياً: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل.

الحوت

مهنياً: يشهد هذا اليوم تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية.عاطفياً: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصاً أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك.صحياً: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء.

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