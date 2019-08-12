الجبوري بشأن جثث تعود لمختطفين تدفن دون علم ذويهم: اين دور الحكومة؟

2019/08/12 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اليوم الاثنين، بياناُ بشأن جثث قال إنها تعود لـ"مختطفين" معظمهم من المناطق المحررة تم دفنها "دون تسليهما" إلى ذويهم.

وقال الجبوري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "جثثاً تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم".

وتساءل الجبوري قائلاً: "أين دور الحكومة في تسليم الجثث وهم بعضهم أطفال ونساء ومعظمهم رجال إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان".

وتابع: "أي ظلم نعيش فيه وأي فوضى، ولماذا لم يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولة في الطب العدلي في الحلة حتى يأتي ذوو المفقودين للتعرف على الجثث ولا يتم الإعلان عن الجثث من قبل هذه المنظمة الا بعد دفنهم".

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