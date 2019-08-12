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ممثل الفيفا يصل الى البصرة


ممثل الفيفا يصل الى البصرة
2019/08/12 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البصرة:سومر نيوز

وصل صباح اليوم الاثنين برفقة عضو اتحاد الكرة فالح موسى مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " طل...

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