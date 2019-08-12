2019/08/12 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ممثل الفيفا يصل الى البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البصرة:سومر نيوز
وصل صباح اليوم الاثنين برفقة عضو اتحاد الكرة فالح موسى مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " طل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ممثل الفيفا يصل الى البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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