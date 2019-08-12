تعيين مفتشين عموميين إرهاق لميزانية الدولة ورسائل خاطئة لمن يتطلع لمكافحة الفساد

2019/08/12 | 12:53

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العهد نيوز- بغداد- خاص

تقرير : محمود الحسيني

اثار قرار رئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي بتعيين مفتشين عموميين، جدد اغلب الشخصيات السياسية البارزة واعضاء الكتل السياسية،

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