2019/08/12 | 12:53

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العهد نيوز- ديالى

تجولت كاميرا العهد نيوز، في معسكر سعد للنازحين في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، لترصد اجواء العيد فيه.

وفقد سكان المخيم فرحة فرحة للعيد في

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