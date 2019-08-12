2019/08/12 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المحامي والمحلل السياسي الدكتور محمد بشير التبان مساء الخير احبتي الغاليين ونسأل الله الامن والامان لوطننا الغالي ، وان يكبح عنا خطر الاعداء الصهاينه واطماع الغادرين الاتراك وادواتهم في الشمال السوري واذا اردنا ان نحلل مجريات مايجري في الشمال السوري لابد لنا من فهم التشابكات السياسية والبراغماتية بين اللاعبين السياسيين في الشمال السوري العدو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تحليلية لما يجري في الشمال السوري على نبض التشابكات الدولية بين كل اللاعبين الاقليميين والدوليين النعيم نيوز.

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