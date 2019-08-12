ظريف: امن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها وليست القوات الاجنبية

2019/08/12 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان امن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الاجنبية.واضاف الوزير في بيان أصدرته الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عقب لقائه نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، “نؤكد مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ، و التحالفات العسكرية مهزومة مسبقا […]

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