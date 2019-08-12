2019/08/12 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، الاثنين، أن تواجد القوات الاجنبية من خارج المنطقة في الخليج تحت أي مسمى كان هو خطر كبير يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار وأمن الممرات المائية الدولية وسواحل الشمال والجنوب ومضيق هرمز، تشكل خطا احمر بالنسبة لايران.وقال جهانغيري في كلمة القاها اليوم في المنتدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: تواجد القوات الأجنبية في الخليج خطر كبير يهدد أمن المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: تواجد القوات الأجنبية في الخليج خطر كبير يهدد أمن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).