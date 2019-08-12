خدمات غوغل تتعرض لخلل حول العالم

2019/08/12 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار موقع Downdetectorالمتخصص بشؤون الإنترنت إلى ظهور مشكلات في عمل محرك غوغل للبحث عبر الشبكة العنكبوتية.

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