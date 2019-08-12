2019/08/12 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خاص – خطوة برس نفذ جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الاثنين عملية أمنية كبرى قتل على اثرها 10 عناصر من داعش واعتقل ستة في الأنبار.وأفاد مصدر أمني مطلع في حديث خاص لـ”خطوة برس” بأن “قوات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية كُبرى بإسناد من قوات التحالُف الدولي سُميت بصولة العبد شملت مناطق تنشط فيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر لـ”خطوة برس”: مكافحة الإرهاب نفذ عملية كبرى ويقتل 10 إرهابيين بإنزالات جوية في الأنبار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”خطوة برس”: مكافحة الإرهاب نفذ عملية كبرى ويقتل 10 إرهابيين بإنزالات جوية في الأنبار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”خطوة برس”: مكافحة الإرهاب نفذ عملية كبرى ويقتل 10 إرهابيين بإنزالات جوية في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).