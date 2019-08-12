2019/08/12 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أسفرت الاشتباكات بين الشرطة في هونغ كونغ والمحتجين عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم عناصر من قوات الأمن.واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المتظاهرين كانوا معتصمين بمحطة للقطارات.واظهر مقطع مصور قيام الشرطة بإطلاق رصاص غير قاتل على المتظاهرين وتعرض عدد من المحتجين للضرب.وتشهد هونغ كونغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات بين الأمن في هونغ كونغ والمحتجين وكالة خطوة برس.

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