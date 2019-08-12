السياسة المالية والاستقرار الاقتصادي في العراق …دلالات الفشل والدور المطلوب

2019/08/12 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد السياسة المالية إحدى السياسات الاقتصادية التي تستخدم لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي، ونظراً لما يشكله الاستقرار الاقتصادي كهدف رئيس تسعى جميع الأنظمة الاقتصادية المختلفة لتحقيقه، فإن السياسة المالية ستكون، بلا شك، أحد السياسات المستخدمة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.والمقصود به، الحالة التي يكون الاقتصاد فيها لا يعاني من تقلبات الدورة الاقتصادية، بمعنى آخر، لا […]

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