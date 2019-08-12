أكبر البنوك الأمريكية مهدد بركود اقتصادي بسبب الخلاف مع الصين

2019/08/12 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد بنك “غولدمان ساكس”، أن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وأن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.وقال البنك في مذكرة أرسلت إلى عملائه: “نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأمريكية من الصين والتي […]

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