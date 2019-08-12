2019/08/12 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام تركية، عن سعي أنقرة لعقد صفقة مع روسيا، لشراء طائرات من طراز “سوخوي سو خمسة وثلاثين”.

ونقلت صحيفة “يان شفق التركية”، عن مصدر عسكري، ان القيادة التركية، طالبت المسؤولين في الجيش، ببحث إمكانية شراء الطائرات الروسية، لتكون بديلا عن صفقة شراء طائرات “إف خمسة وثلاثين” الأميركية، والتي أعلنت واشنطن في وقت سابق عزمها إخراج تركيا من البرنامج الخاص بها، فيما أشارت الصحيفة الى بدء المسؤولين الأتراك مباحثات مع شركة “روس اوبرون اكسبورت”، للأسلحة، للاتفاق على شراء عدد من الطائرات الروسية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تسعى لشراء طائرات سوخوي 35 الروسية لتكون بديلة لـ”إف 35″ الأميركية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تسعى لشراء طائرات سوخوي 35 الروسية لتكون بديلة لـ”إف 35″ الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).