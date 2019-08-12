نائب يهدد بـ”موقف شعبي” ضد إجراءات كردستان مع السائحين 

2019/08/12 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاثنين، بموقف شعبي رسمي ضد اقليم كردستان العراق بسبب قيامها باستحصال مبلغ 10 الاف دينار من السائحين، داعيا سلطات الاقليم الى الغاء هذه الممارسة الدستورية.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ما تقوم به حكومة اقليم كردستان في شمال العراق من منع دخول المواطنين […]

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