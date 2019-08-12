2019/08/12 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مثل هذا اليوم..



صلاح يضع اولى بصماته مع الليفر

الاثنين

12

أب

2019 :

12:42 pm

36

‏في مثل هذا اليوم في 2017 سجل محمد صلاح اول هدف له مع ليفربول .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مثل هذا اليوم.. صلاح يضع اولى بصماته مع الليفر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مثل هذا اليوم.. صلاح يضع اولى بصماته مع الليفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).