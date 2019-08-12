2019/08/12 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ستريشكو كاتانيتش :” ان المنتخب استحق التأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا بعد ادائه المميز في مباراته الاخيرة مع اليمن “.وبارك كاتانيتش للجماهير العراقية التأهل وقال :” ان المنتخب استحق التواجد في المباراة النهائية ، بعد الاداء المميز ، خصوصا في الشوط الأول من المباراة حيث ظهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: العراق استحق التأهل للمباراة النهائية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش: العراق استحق التأهل للمباراة النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).