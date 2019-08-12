ربات البيوت وفخ شبكات التواصل الاجتماعي

2019/08/12 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعمال منزلية وزوج وتربية الاطفال هكذا هي الحياة الدارجة لاغلب ربات البيوت في المجتمعات العربية، ذلك قبل ان يشرع بالدخول من احدث تغييرات جوهرية في المنظومة الاسرية، مواقع التواصل الاجتماعي كائن جديد توغل في اعماق البيوت واصبح يتمتع بمكانة عالية لاسيما عند ربات البيوت، حيث وصلت درجة ارتباطهن به الى حد الادمان مع استمرار سماعهن […]

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