الشيخ حبيب الكاظمي: الحشدالشعبي والقوات الأمنية طردا

2019/08/12 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد خطيب صلاة العيد في كربلاء المقدسة الشيخ حبيب الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية طردا "داعش" الى غير رجعة، فيما حذر من محاولات عودة التنظيم من الشباك.

وقال الكاظمي في خطبة صلاة العيد التي اقيمت في منطقة مابين الحرمين الشريفين، ان "العدو (داعش) لم ينتصر عسكريا بفضل الحشد الشعبي والقوات الامنية التي ساهمت بطرده الى غير رجعة"، مبينا ان "العدو الذي تم طرده من الباب يحاول الدخول من الشباك من خلال الحرب الناعمة وبادوات وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز وغير ذلك".

وحذر الكاظمي مما اسماه بـ"الغرف المظلمة التي تنتج الخطط الشيطانية التي تستهدف الشباب"، مشيرا الى ان "الاب الذي يتعب نفسه على تربية ولده لمدة تزيد عن (20) عاما، يمكن ان يفقده في ليلة واحدة بسبب هذه الوسائل الخطرة".

واضاف ان "الشباب وبالخصوص طلبة المعاهد والجامعات يشتكون من غليان الشهوة"، لافتا الى ان "لجوء البعض منهم الى الالحاد وانكار المبدأ والمعاد ليس لوجود شبهة بل انه يريد ان ينفلت ويرتكب الحرام من دون رادع باطني او ان يبتلى بوخز الضمير .

انتهى.ا.ع

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