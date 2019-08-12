تدمير أربع عجلات لـ”داعش” بقصف جوي ومقتل من فيها غربي الانبار

2019/08/12 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الاثنين، بتدمير اربع عجلات لخلايا تنظيم “ داعش” الإجرامي بقصف جوي للطيران الجيش غرب المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “طيران الجيش قصف اربع عجلات لعناصر عصابات داعش الاجرامية حال وصولهم الى منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة، ما ادى الى تدميرها ومقتل من فيها دون […]

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