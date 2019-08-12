العالمي للذهب: العراق الخامس عربياً و 38 عالمياً بأكبر احتياطيات الذهب

2019/08/12 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المجلس العالمي للذهب، الاثنين، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً والـ38 عالميا بأكبر احتياطيات الذهب، مبيناً أن خمس دول تستحوذ على أكثر من نصف احتياطيات الذهب العالمية.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر آب واطلعت عليها، السومرية نيوز، إن "العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً، وجاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا"، مبيناً أن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن".

وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضاً على مركزه 38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طناً وهي تمثل 6.7% من باقي عملاته".وتابع، أن "خمس دول (وجهات) عالمية استحوذت على أكثر احتياطيات العالم للذهب وهي الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا وفرنسا، حيث بلغت احتياطيات هذه الدول 19.648 طناً من أصل 34.076 طناً لـ 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية"، مبيناً أن "الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى بهذه الاحتياطيات وبواقع 8.133 طن".

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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