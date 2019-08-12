نائب: منع دخول العراقيين إلى كردستان إلا بدفع مبلغ مالي وتحديد الإقامة مخالفة للدستور

2019/08/12 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، ان منع دخول المواطنين العراقيين إلى محافظات اقليم كردستان الا بعد استحصال مبلغ مالي وتحديد فترة الاقامة مخالفة للدستور.





وقال الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ما تقوم به حكومة إقليم كردستان في شمال العراق من منع دخول المواطنين العراقيين إلى محافظات العراق الشمالية الا بعد استحصال مبلغ عشرة الاف دينار التي لا نعلم سبب جبايتها أو إلى أي خزينة تُجبى وإخضاع المواطن لتدقيق أمني وإجباره للبقاء في هذه المحافظات لفترة محدودة لا تتجاوز شهر واحد فقط هي عملية مخالفة للقوانين ولدستور العراق في المادة ٤٤ أولا والمادة ٤٦”.

وطالب النائب، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، “بحماية الدستور الذي أقسموا على حماية مواده في بداية استلامهم لمهامهم الحكومية”.

وتابع الموسوي، “لذلك وجب عليهم اما أن يقوموا بإلغاء هذه الممارسة غير الدستورية أو الإيعاز للسلطات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية الحكومية معاملة جميع أفراد ومنتسبي حكومة إقليم كردستان بالمثل وإجبارهم على دفع رسوم مالية وإجراء التدقيق الأمني اللازم عند دخولهم محافظات وسط وجنوب العراق، علما أنه سيكون للشعب موقف رسمي إن لم تكونوا قادرين على حماية الدستور وتطبيق مواده بعدالة”.

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