2019/08/12 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة الانبار، الاثنين، ان 90% من عمليات اعمار المحافظة تجري بجهود ذاتية للمواطنين، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية لم تمرر سوى 2000 معاملة من اصل 56 الف لمتضرري الارهاب والعمليات العسكرية.وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الجهود الذاتية للمواطنين في المحافظة هي من تقود الجهد الخدمي بنسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الانبار: الحكومة لم تمرر سوى 2000 معاملة من اصل 56 الف لمتضرري الارهاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الانبار: الحكومة لم تمرر سوى 2000 معاملة من اصل 56 الف لمتضرري الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).