طقس العراق: نصف درجة الغليان وزخات مطر.. حدث

2019/08/12 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتسجل درجات الحرارة في البلاد، ارتفاعًا مستمرًا خلال الساعات القادمة لتلامس نصف درجة الغليان في بعض المناطق والمدن الجنوبية، في ظل توقعات بزخات من المطر شمالًا.

تسجل البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة تلامس نصف درجة الغليان مع فرص لزخات مطر في بعض المناطق الشمالية

حيث يسود طقس صحو إلى غائم جزئي، اليوم الإثنين 12 آب/أغسطس، كما تظهر بعض السحب جنوب البلاد مع حرارة مرتفعة بفارق درجتين تبلغ في المنطقة الشمالية 40 -45 درجة مئوية و45 – 46 في الوسطى، مقابل 45 – 47 في المنطقة الجنوبية، وفق المتنبئ الجوي واثق السلامي.

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درجات حرارة عالية وسحب بهذه المناطق

كما بين المتنبئ، أن طقس البلاد سيشهد اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل 14 – 16 آب/أغسطس، ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد لتلامس الـ 50 مئوية في بعض مناطق الجنوب، في ظل زيادة ظهور السحب خلال يوم الثلاثاء، مؤكدًا وجود وفرص لزخات مطر تطال مناطق من دهوك وشمال شرق أربيل وشرق سليمانية خلال الساعات الـ 48 القادمة.

أشار المتنبئ الجوي أيضًا، إلى نشاط واضح ومبكر للمنخفض الآيسلندي وتعمقه فوق بريطانيا، عادًا أن استمراره بهذه الكيفية يعطي توقعًا بنشاط خريفي مبكر وقد تشهد البلاد أمطار مبكرة خلال الشهر المقبل، فيما لفت أيضًا إلى ظاهرة وصفها بـ "الحدث العظيم".

تشير التوقعات إلى موجات مبكرة من الأمطار في البلاد هذا العام بانتظار "كسوف حلقي" قبل نهايته

وقال السلامي، إن كسوفًا حلقيًا سيطال الشمس في 26 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، باقتران مرئي للقمر بالشمس، فيما رأى أن ذلك "الحدث العظيم ستترتب عليه أحداث جسام".

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فرص أمطار قريبًا

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