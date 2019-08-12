الخارجية العراقية ترفض مشاركة الكيان الصهيوني في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج

2019/08/12 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، (12-8-2019 ) رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج .وقال الحكيم، إن “العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي”، مؤكداً أن “دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في ...

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